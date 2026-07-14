В Ставрополе продолжается строительство нового водовода

Фото: минЖКХ Ставропольского края

В Ставрополе продолжается строительство подающего водовода. Его основной задачей станет обеспечение города стабильной подачей воды от Сенгилеевского водозабора. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей. Сейчас он готов на 43%, а полноценно ввести его в эксплуатацию планируют к 2027 году.

«Реализация данного проекта обеспечит надежное и бесперебойное водоснабжение для 600 тысяч жителей города на долгие годы вперёд. Общая стоимость объекта – порядка 1,5 млрд рублей. Средства выделены в виде субсидии муниципалитету в рамках госпрограммы “Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций”», – рассказал министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

В этом году планируют провести еще два километра труб на двух основных участках – вдоль автомобильной дороги «Ставрополь – Тоннельный – Барсуковская» и по проезду Ботаническому (от улицы Лермонтова до площади 200 летия). На первом уложили около 60 метров трубы из запланированных 1 442 метров, а на втором готовы 236 из 531 метров трубопровода.

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