Использование служебного транспорта ограничили чиновникам на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье ограничили использование служебных автомобилей чиновниками из-за ситуации с обеспечением региона топливом. Такое решение принял губернатор края Владимир Владимиров по итогам оперативного штаба по вопросам снабжения горючим.

Согласно принятому решению, автомобили краевых руководителей смогут использоваться только в пределах Ставрополя. Все выезды за пределы города необходимо будет согласовывать с губернатором. Аналогичные рекомендации направят муниципальным администрациям, Думе края и местным советам депутатов.

По оценке властей, ограничение использования административного транспорта позволит ежемесячно сэкономить около трех тысяч тонн топлива, которые останутся на рынке для других потребителей.

Кроме того, на штабе приняли решение обеспечить прямые закупки топлива для машин скорой помощи, пожарных служб, общественного транспорта, коммунальных и дорожных организаций. В списках на заправку оставят только транспорт, который необходим для выполнения технологических задач, а административные автомобили исключат.

Отдельно губернатор предложил увеличить лимиты отпуска топлива на одну машину. По его словам, многие автомобилисты несколько раз занимают очередь на заправках, чтобы получить нужный объем горючего, из-за чего нагрузка на АЗС увеличивается.

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