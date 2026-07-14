Жителей округа на Ставрополье обучили уходу за маломобильными родственниками. Фото: администрация Степновского округа

В Степновском округе Ставрополья родственников пожилых и маломобильных людей обучают, как правильно помогать близким в домашних условиях. С начала 2026 года занятия в местной «Школе ухода» прошли 44 человека.

Обучение организовано на базе центра социального обслуживания населения округа. Специалисты рассказывают участникам, как безопасно перемещать человека с ограниченными возможностями, проводить гигиенические процедуры и предотвращать появление пролежней.

Кроме практических навыков, родственникам объясняют особенности ухода за людьми, которым требуется постоянная помощь.

«Проект помогает сделать жизнь наших земляков качественнее и спокойнее. Если вам или вашим близким нужна помощь в освоении навыков ухода, обращайтесь в центр социального обслуживания населения», – поделился глава Степновского округа Сергей Лобанов.

Всего в Ставропольском крае работают 33 такие школы на базе центров социального обслуживания.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru