В Ставрополе реконструируют одну из электрических подстанций Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе пройдет реконструкция одной из перегруженных электрических подстанций. Работы запланированы в рамках долгосрочной программы модернизации энергетической отрасли края.

Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, программу обсудили на встрече с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. В рамках проекта предусмотрено расширение и реконструкция семи подстанций в Ессентуках, Кисловодске, Невинномысске и Ставрополе. Также планируется обновление распределительных сетей.

По словам губернатора, модернизация поможет снизить количество перепадов мощности и отключений в территориях с высокой нагрузкой на энергосистему.

«Для сокращения сроков устранения аварий планируется приобрести для энергетиков 89 единиц спецтехники и транспорта», – добавил Владимиров.

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