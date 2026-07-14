В Ипатовском округе Ставрополья с начала года заключили 34 социальных контракта. Фото: администрация Ипатовского округа

В Ипатовском округе Ставропольского края с начала 2026 года в заключили 34 соцконтракта. Поддержка направлена на помощь малоимущим семьям и гражданам, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Из общего числа заключенных контрактов 15 направлены на помощь в поиске работы, пять – на развитие личного подсобного хозяйства, четыре – на открытие собственного дела. Еще 10 соглашений связаны с преодолением трудной жизненной ситуации. Программа реализуется в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».

«Мы видим, как социальный контракт помогает семьям улучшать финансовое положение, развивать личное подсобное хозяйство и предпринимательство. Поиск работы не только находит подходящие вакансии, но и оказывает финансовую поддержку соискателям», – рассказала глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

За пять лет такой поддержкой воспользовались более 500 жителей округа. В этом году власти планируют заключить 98 социальных контрактов. Всего на Ставрополье в 2026 году рассчитывают оформить около пяти тысяч таких соглашений.

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