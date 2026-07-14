Проезд по трем маршрутам в Ставрополе подорожает до 50 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе изменится стоимость проезда на трех муниципальных маршрутах – №21м, №15 и №15м. Теперь пассажиры этих направлений должны будут оплачивать поездку по тарифу 50 рублей.

Как сообщили в администрации краевой столицы, перевозчики уведомили городской комитет по организации транспортного обслуживания населения об изменении стоимости. На маршруте №21м новый тариф будет действовать с 22 июля, а на маршрутах №15 и №15м – с 27 июля 2026 года.

Причиной повышения стоимости перевозчики назвали рост цен на запасные части и горюче-смазочные материалы.

Маршруты №21м «Школа №44 – улица Чехова», №15м «ТЦ «Метро» – улицвАтаманская» и №15 «ул. И. Щипакина – ул. Атаманская» работают по нерегулируемому тарифу. Это означает, что стоимость проезда устанавливают сами перевозчики.

«Органы государственной и муниципальной власти не имеют полномочий регулировать стоимость проезда на таких маршрутах», – добавили в мэрии.

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