Фото: мэрия Ставрополя

В Ставрополе начали подготовку к осенне-зимнему сезону. Специалисты проверят все системы жизнеобеспечения в 2440 многоквартирных домах.

«Также обследуем и проведем диагностику 118 насосных станций водопровода и канализации, 803 трансформаторные подстанции и распределительных пунктов, 1131 км газопроводов», – рассказал о планах мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

В преддверии сезона снегопадов и ливней службы подготовят 124 единицы уборочной техники, а для гололедицы более 40 тысяч тонн песко-соляной смеси. Также собираются отремонтировать и заменить ветхие участки сетей и дорожных покрытий.

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