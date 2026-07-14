Жителям Ставрополья объяснили, что делать при появлении насекомых в доме Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ставропольского края рассказали, куда обращаться, если в квартире или местах общего пользования появились насекомые. Разъяснения подготовили специалисты государственной жилищной инспекции региона.

Если источник распространения тараканов, клопов, муравьев или мокриц находится в одной из квартир, ответственность за обработку помещения несет собственник жилья. В таком случае специалисты советуют попробовать договориться с владельцем квартиры о совместной дезинсекции.

Если решить вопрос не удалось, жители могут обратиться в Роспотребнадзор.

За содержание общедомовых территорий – подъездов, подвалов, чердаков и лифтов – отвечает управляющая организация. Она обязана следить за санитарным состоянием общего имущества и при необходимости проводить обработку от насекомых.

Обращение в управляющую компанию можно направить через Госуслуги. К сообщению рекомендуется приложить фотографии и указать место, где были замечены вредители. Заявку также можно оформить совместно с соседями.

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