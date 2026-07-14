Суд не смягчил приговор жителю Брянской области за убийство сожительницы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Брянский областной суд оставил без изменений приговор жителю Карачева, которого признали виновным в убийстве сожительницы. Мужчина пытался обжаловать наказание, но суд не нашел оснований для его смягчения. Об этом рассказали в издании «Брянские новости».

Преступление произошло в квартире осужденного. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина избил женщину, нанеся ей 36 ударов руками и ногами. После этого он оставил пострадавшую на лестничной площадке. Позже женщину доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Свои действия он объяснял конфликтом с сожительницей, которая, по его словам, якобы оскорбила его и ударила первой.

Карачевский районный суд ранее назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный подал апелляцию, сославшись в том числе на состояние здоровья.

Брянский областной суд признал назначенное наказание законным и обоснованным, а жалобу оставил без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

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