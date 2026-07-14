В Железноводске после проверки возле школы установили знаки и ограждение. Фото: прокуратура СК

В Железноводске сделали безопаснее участок дороги возле школы №7. После проверки прокуратуры рядом с образовательным учреждением появились предупреждающие дорожные знаки и ограждение.

Специалисты выявили сразу несколько нарушений: в районе школы отсутствовали необходимые знаки и дорожное ограждение, что могло создавать угрозу для пешеходов, в том числе для детей.

Чтобы предотвратить возможные дорожно-транспортные происшествия и обеспечить безопасность школьников, прокуратура города-курорта потребовала от ответственных должностных лиц устранить нарушения. Требования надзорного ведомства удовлетворили.

«В районе образовательного учреждения установлены предупреждающие знаки, а также оборудовано дорожное ограждение», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

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