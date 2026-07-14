Пятерых участников ОПГ будут судить за издевательства над жителями Кузбасса Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Таштагол Кемеровской области будут судить пятерых участников ОПГ, которые издевались над местными жителями. Их будут судить за самоуправство, хулиганство с применением оружия и покушение на убийство.

По данным издания VSE42.RU, с июня по июль 2025 года трое участников ОПГ в Таштагольском районе избили мужчину и угрожали ему, требуя вернуть долг. 27 июля четверо бандитов напали на четырех посетителей кафе с огнестрелом и металлическим стулом. В тот же день двое из них пытались убить трех человек. Они стреляли из окна машины в людей у частного дома, а затем вернулись и выстрелили еще два раза.

«Преступная деятельность обвиняемых пресечена оперативными сотрудниками регионального УФСБ России», – сообщает Следком Кузбасса.

Погибших нет, пострадавших спасли вовремя приехавшие на место медики. Членов ОПГ задержали, свою вину в преступлениях ни один из них не признал. И все же СК завершил расследование, дело отдали в Таштагольский городской суд.

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