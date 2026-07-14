Урожай свеклы начали собирать аграрии в Ставропольском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае началась уборка свеклы с полей. Аграрии уже собрали 380,3 тонны корнеплода с площади 7,6 гектара. Урожай собирается по мере его созревания, а часть традиционно отдают на хранение.

«В 2026 году под столовую свеклу в крае отведено 125,8 гектара, что на 43% больше, чем в прошлом году. Это одна из наиболее востребованных овощных культур в регионе, она входит в состав “борщевого набора”», – рассказала первый заместитель министра сельхоза Ставрополья Елена Тамбовцева.

Фермеры выращивают столовую свеклу, используя гибридные сорта, которые подходят для климатических особенностей края. Они отличаются урожайностью, устойчивостью к болезням и непривередливостью в хранении.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru