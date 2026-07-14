Делегация посетила парк «Героев России». Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

На Ставрополье прибыл Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. На площадке по улице Ивана Щипакина он провел встречу с губернатором региона Владимиром Владимировым, главой краевой столицы Иваном Ульянченко и Героем России, военным корреспондентом Евгением Поддубным.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Делегация посетила парк «Героев России», открытый в 2022 году по Народной программе партии. Ее утвердили в 2021 году. За это время по всей стране было создано порядка 120 тысяч пространств.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Площадь зоны отдыха составляет 5,3 га. Здесь обустроены велодорожки, скейт-парк, памп-трек, водоем «Байкал, альпийская горка, размещены уникальные арт-объекты, выделены зоны природных ландшафтов России, обеспечена безбарьерная среда.

Возле парка действует и продолжает развивается социальная инфраструктура. Новый объект, который строится в рамках госпрограммы Ставрополья «Сохранение и развитие культуры», – Дворец культуры.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Объект Владимиру Якушеву представил Юрий Иванов, генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» – ведущего застройщика края по объемам строительства (по данным портала всеостройке.рф). Комплекс, реализованный компанией, станет одним из крупнейших культурных объектов в крае.

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