В Курганской области одежду без опознавательных знаков передали государству Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курганской области одежду без опознавательных знаков передали в доход государства. Водителю и пассажирам легковушку за перевозку товаров легкой промышленности без соответствующих маркировок пришлось отвечать в суде.

Как сообщили в медиахолдинге «Область 45», нарушение выявили на федеральной трассе Р-254 Иртыш. Правоохранительные органы остановили машину с немаркированным товаром.

«На одном транспортном средстве ввозили джинсовые брюки двух марок – 308 штук, на другом – платья, костюмы, юбки, пижамы, блузы – 311 единиц без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в Курганской области.

Суд признал граждан виновными в административном правонарушении и назначил им штрафы. А одежда была изъята в доход государства.

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