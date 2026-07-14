В Невинномысске мошенники названивают пенсионерам и зовут в мэрию за деньгами

В Невинномысске участились случаи телефонного обмана пожилых людей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Невинномысске участились случаи телефонного обмана пожилых людей. Как рассказали в пресс-службе администрации города, преступники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками городской мэрии, и сообщают о якобы положенной государственной награде (медали) или денежной компенсации.

Для убедительности аферисты обращаются к жертвам по имени-отчеству, называют вымышленные фамилии «ответственных специалистов» и предлагают посетить несуществующие кабинеты в здании мэрии. Естественно, таких помещений не существует, однако растерянные пенсионеры зачастую этого сразу не понимают.

Сотрудники администрации города призывают жителей предупредить своих родственников старшего поколения.

«Поговорите со своими родителями, бабушками, дедушками, одинокими соседями и знакомыми пожилого возраста. Если представителям администрации действительно нужно связаться с гражданином для решения социальных вопросов, то действуют они строго официально – направляют письменное приглашение либо приходят на дом лично, обязательно предъявляя служебное удостоверение установленного образца. Мы никогда не запрашиваем личные данные по телефону и тем более не просим искать какие-либо мифические кабинеты ради получения выплат».

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