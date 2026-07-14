Жалобы ставропольцев на рост цен на топливо проверит ФАС

Жалобы поступают на действия небольших поставщиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольское региональное управление ФАС сейчас рассматривает обращения местных жителей, связанные с ростом цен на топливо. По информации пресс-службы губернатора края после заседания оперативного штаба по вопросам обеспечения региона нефтепродуктами, жалобы касаются действий небольших поставщиков.

Руководитель краевого управления антимонопольной службы Мурсал Исмаилов подтвердил факт поступления жалоб на удорожание жидкого топлива и отметил, что все они связаны с мелкими продавцами. При этом подчеркивает, что на автозаправочных станциях крупных нефтяных компаний наблюдается лишь незначительный рост стоимости горючего.

Представители ведущих нефтяных организаций в ходе совещания проинформировали о планируемом увеличении объемов поставок топлива в регион уже в течение ближайшей недели, чтобы снизить остроту проблемы.

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