На Ставрополье третий месяц ищут без вести пропавшего мужчину

До настоящего времени мужчина ни с кем из родных на связь не выходил. Фото: МВД по СК.

Сотрудники отдела МВД России «Шпаковский» устанавливают местонахождение 45-летнего жителя города Михайловска Александра Евгеньевича Политова, который ушел из дома 23 апреля текущего года и до настоящего времени не вернулся.

«До настоящего времени мужчина ни с кем из родных на связь не выходил и о себе не сообщал», – рассказали в МВД по Ставропольскому краю.

В день пропажи он был одет в черные брюки, сине-голубую куртку с полосками на груди и с надписью на спине «Континент», на ногах черные галоши, на голове темная шапка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просят немедленно сообщить в ОМВД России «Шпаковский» по телефонам: 02, 8 (86553) 6-59-10, 6-59-25.

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