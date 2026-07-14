В Дагестане назначили нового руководителя Комитета по ветеринарии

С 2011 по 2026 годы Муслим Ахмедов руководил Тарумовскм районным ветеринарным управлением. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дагестане назначен новый руководитель Комитета по ветеринарии республики. Согласно указу врио главы Дагестана Федора Щукина, им стал Муслим Ахмедов. Он пока займет кресло временно исполняющего обязанности председателя комитета.

Как сообщила пресс-служба главы республики, новый руководитель ведомства имеет за плечами многолетний опыт работы в профильной сфере: с 2011 по 2026 годы Муслим Ахмедов руководил Тарумовском районным ветеринарным управлением. Кроме того, он кандидат ветеринарных наук.

Как сообщалось ранее, прежний председатель комитета Магомед Шапиев накануне был освобожден от должности указом врио главы республики Федора Щукина. Он возглавлял комитет с декабря 2020 года.

Напомним, в 2021 году в Дагестане глава районной ветеринарии стал фигурантом уголовного дела за незаконно выписанную себе матпомощь. Он получил 25 430 рублей, зная, что такая выплата ему не полагается. Деньги ему пришлось вернуть в казну.

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