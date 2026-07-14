Жители Невинномысске выбирают имя новорожденному пони в парке

Сейчас пони уже несколько недель, и он стремительно познаёт окружающий мир. Фото: администрации Невинномысска.

26 июня в парке «Шерстяник» стало на одного жителя больше – у пони по кличке Алиса появился очаровательный малыш. Его отец, конь Кокошник, обладает редкой изабелловой мастью, и именно ему детёныш обязан своей уникальной внешностью.

Кроха унаследовал от папы нежную кремовую шерсть, розовую кожу и выразительные голубые глаза. Но главная его особенность проявляется в пасмурные дни: на лбу проступает аккуратная белая звёздочка, придающая малышу сказочный вид.

Сейчас маленькому пони уже несколько недель, и он с огромным любопытством познаёт мир. Он смело подходит к людям, активно изучает всё новое и пробует на зуб окружающие предметы. Как отмечают сотрудники конюшни, у малыша уже прорезались четыре зуба, а это значит, что период активного изучения жизни только начинается.

Его мама, Алиса, впервые стала родительницей и оказалась очень внимательной и заботливой. Она бдительно охраняет своего первенца, подпуская к нему лишь тех сотрудников, которые постоянно за ней ухаживают. Такое поведение продиктовано сильным материнским инстинктом, свойственным лошадям.

Сотрудники парка обращаются к гостям с убедительной просьбой не кормить малыша и других лошадей лакомствами. Животные получают специально подобранный рацион, полностью удовлетворяющий их потребности. Любая посторонняя еда может серьёзно нарушить пищеварение и навредить здоровью, тем более что новорождённый пока питается исключительно молоком матери.

Администрация города Невинномысск предлагает всем желающим поучаствовать в судьбе нового обитателя и присылать к посту в соцсетях варианты имени для малыша.

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