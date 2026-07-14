На Ставрополье закупки топлива для экстренных служб переведут на прямые контракты

Минсельхоз региона подготовит планы приобретения топлива для осенних полевых работ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил ведомствам региона перейти на прямые закупки топлива у крупных топливных компаний для обеспечения транспорта социально значимых служб. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам заседания оперативного штаба, посвященного вопросам снабжения края топливом.

Согласно поручению губернатора, министерства должны организовать заключение прямых контрактов с крупными поставщиками горючего исключительно для транспортных средств подведомственных организаций и служб социальной значимости. В их число входят автомобили скорой медицинской помощи, пожарной охраны, общественного транспорта, коммунальных и дорожных предприятий, а также региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Отдельно была подчеркнута необходимость тщательной проверки списков служебного транспорта: из перечней необходимо исключить административный транспорт, оставив только те машины, которые непосредственно задействованы в технологических процессах.

Кроме того, министерству сельского хозяйства края поручено заранее разработать планы закупок топлива для проведения осенних полевых работ.

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