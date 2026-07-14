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НовостиПроисшествия14 июля 2026 19:37

Река Баксан Кабардино-Балкарии может снести мост республиканского значения

Дорожные службы начали переброску спецтехники для того, чтобы с утра начать ликвидацию последствий стихии
Татьяна ГУЩИНА
Автомобильное сообщение по основной автодороге не нарушено и происходит в штатном режиме. Фото: соцсети руководителя республики.

Автомобильное сообщение по основной автодороге не нарушено и происходит в штатном режиме. Фото: соцсети руководителя республики.

В Тырныаузе в результате подъема уровня воды в реке Баксан оказались подмыты подходные части моста республиканского значения по левому берегу, сообщил в своих соцсетях глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Ситуацию он взял на личный контроль.

«Автомобильное сообщение по основной автодороге не нарушено и происходит в штатном режиме», - написал руководитель республики.

В настоящее время дорожные службы осуществляют переброску спецтехники для того, чтобы с наступлением утра начать мероприятия по ликвидации последствий стихии.

Напомним, ранее сообщалось, что родители утонувшей в Ессентуках 17-летней девушки просят о помощи – подростка ищут с 24 июня. В тот день она вместе с друзьями приехала на берег реки Подкумок, зашла в воду, но сильное течение моментально унесло ее под воду.

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