Фермера в Ингушетии арестовали за мошенничество с госсубсидиями

Виноградники появились только на бумаге. Фото: Леонид ЗАХАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из селения Сагопши арестован после того, как его заподозрили в мошенничестве с государственными деньгами. Об этом сообщили в МВД по Республике Ингушетия.

Как установили правоохранители, в 2022 году фермер обманул Минсельхоз региона, предоставив поддельные сведения о посадке 19 га виноградников. За это он получил господдержку почти на 5 миллионов рублей: сначала субсидию в 4,6 млн руб., а потом компенсацию затрат еще на 400 тысяч рублей. Однако никаких посадок он не делал, а средства присвоил себе.

Мужчине предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества. Сейчас он находится в следственном изоляторе, расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ипатовском округе Ставрополья с начала года заключили 34 социальных контракта. Жители получили поддержку на поиск работы, развитие хозяйства, открытие бизнеса и выход из трудной ситуации.

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