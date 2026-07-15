Войлочный ковер кийиз признали региональным брендом Кабардино-Балкарии

Процесс работы трудоемок и длится около месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роспатент официально зарегистрировал балкарский войлочный ковёр «кийиз» как географическое указание, закрепив его происхождение за Кабардино-Балкарской Республикой.

Искусство создания кийизов из овечьей шерсти насчитывает более трёх веков: с конца XVII века уникальные навыки валяния и орнаментации передаются в семьях от матерей к дочерям. Эти изделия служат не только для утепления жилища, но и являются важным элементом декора, отражающим культурную идентичность народа.

Создание одного ковра занимает около месяца кропотливого труда — от подготовки шерсти до финальной обработки тесьмой. Если раньше мастерицы использовали исключительно натуральные красители (например, кору дуба или корни барбариса), то сегодня применяются современные пигменты, расширяющие цветовую палитру.

Каждый узор на кийизе глубоко символичен и подчиняется строгим канонам, которые бережно хранятся веками. Ценность этого ремесла отмечали ещё исследователи XIX века. Так, учёный Г.Г. Маргграф описывал их как «изящные», созданные с исключительным вкусом и мастерством путём сшивания разноцветных фигурных элементов.

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