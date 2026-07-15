Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье утром 15 июля Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье 15 июля. Он начал действовать в 7:49. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Во время действия угрозы атаки БПЛА необходимо укрыться в помещении с несущими стенами и без окон. Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Также возможны ограничения в работе мобильного интернета.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru