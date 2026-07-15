Жителям Минераловодского округа Ставрополья выплачивают компенсации после ЧС. Фото: соцсети Максима Гаранжи

В Минераловодском округе Ставрополья начали перечислять выплаты жителям, которые пострадали из-за последствий чрезвычайной ситуации. Первые компенсации уже поступили получателям после рассмотрения заявлений и оценки ущерба.

Как сообщил глава округа Максим Гаранжа, специальная комиссия провела обследование повреждений, зафиксировала последствия подтопления и града, а также обработала обращения жителей.

Все необходимые документы направили на дальнейшее рассмотрение.

«Документы направлены на дальнейшее рассмотрение – по каждому обращению принимается индивидуальное решение», – пояснил Гаранжа.

Компенсации выплачиваются в рамках мер поддержки, действующих в Ставропольском крае после ЧС. По решению губернатора Владимира Владимирова размер выплат для пострадавших жителей составляет от 50 до 300 тысяч рублей – сумма зависит от характера и степени повреждений.

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