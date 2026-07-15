В Ставрополе с начала года выявили 23 нарушения при продаже алкоголя Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставрополе продолжают проверять торговые точки, где продают алкоголь с нарушением законодательства. С начала 2026 года в краевой столице провели более 20 совместных рейдов с сотрудниками полиции, по итогам которых составили 23 административных протокола.

Особое внимание во время проверок уделяют магазинам, расположенным рядом с социальными объектами.

«В прошлом году совместно с правоохранителями в городе провели больше 40 рейдов, а по фактам продажи алкогольной продукции сотрудники полиции составили 56 протоколов об административных правонарушениях», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

По закону продавать алкоголь нельзя рядом с образовательными учреждениями, спортивными объектами, больницами, вокзалами, аэропортами и военными объектами. О подобных нарушениях жители могут сообщать в администрацию города или правоохранительные органы.

Сейчас в Ставрополе действует 821 лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. В городе работают 514 сетевых алкомаркетов и магазинов разливного пива.

При этом, как добавили в администрации, уровень потребления крепкого алкоголя и пивных напитков в краевой столице и регионе остается одним из самых низких в стране и почти вдвое ниже среднероссийского.

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