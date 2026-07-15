Маршруты № 9м, 29м и 55м возобновили работу в Ставрополе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе с 15 июля вновь начали работать по регулируемому тарифу автобусные маршруты № 9м, 29м и 55м. Теперь стоимость проезда на них зависит от класса транспорта.

В автобусах малого класса проезд обойдется пассажирам в 30 рублей, а в автобусах среднего класса – в 40 рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

После запуска обновленной схемы специалисты городского комитета транспорта будут следить за пассажиропотоком. В течение ближайших нескольких недель они проанализируют загруженность маршрутов и при необходимости скорректируют интервалы движения автобусов.

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