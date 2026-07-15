В Минеральных Водах подросток попала под колеса ГАЗели

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Минеральных Водах 15-летний подросток попала под колеса ГАЗели. Она переходила дорогу в неположенном месте, что и стало причиной ДТП. Девушку с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

«13 июля в 14 часов 30 минут, водитель автомобиля “ГАЗель”, двигаясь по улице Красная Минераловодского округа, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте» – уточнили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

По данным ведомства, 60-летний водитель «ГАЗели» в момент аварии был трезв, а также пристегнут ремнем безопасности. За последние два год он единожды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту ДТП проводится проверка.

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