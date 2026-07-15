На Ставрополье изъяли более 27 килограммов мясной продукции с нарушениями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за первые шесть месяцев 2026 года из оборота изъяли четыре партии мясной продукции общим весом 27,1 килограмма. Нарушения выявили специалисты регионального управления Роспотребнадзора во время проверок предприятий, связанных с производством, продажей и использованием мясной продукции.

Всего за этот период контрольные мероприятия прошли на 360 объектах – среди них производства пищевых продуктов, организации общественного питания и торговые точки.

Специалисты исследовали 136 образцов мяса и мясных изделий. Проверки проводили по санитарно-химическим, физико-химическим и микробиологическим показателям на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности мясной продукции.

По результатам лабораторных исследований два образца (1,6% от общего количества проверенных проб) не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям. При этом в исследованных продуктах не обнаружили антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генетически модифицированные организмы и радионуклиды.

По всем выявленным фактам нарушений приняли меры в отношении производителей и продавцов в соответствии с законодательством. Некачественную продукцию сняли с продажи.

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