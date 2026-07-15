Обстоятельства падения ребенка из окна второго этажа проверяют в Дагестане Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Каспийске организовали проверку после падения ребенка из окна многоквартирного дома. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют, были ли нарушены требования безопасности.

По предварительным данным, утром 15 июля двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Молодежной. После происшествия его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК России по Дагестану проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей об оставлении в опасности (статья 125 УК РФ). По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление напоминает родителям: невнимательность взрослых и оставление малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами могут привести к трагическим последствиям», – добавили в СУ СКР по Дагестану.

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