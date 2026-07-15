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НовостиОбщество15 июля 2026 7:56

Восемь новых мусоровозов купили на Ставрополье

В этом году планируют приобрести 38 единиц спецтехники
Виктория КУЗНЕЦОВА
Фото: соцсети губернатора Владимира Владимирова

Фото: соцсети губернатора Владимира Владимирова

Восемь новых мусоровозов появились на Ставрополье. В ближайшее время спецтехника выйдет на маршруты. Всего в этом году региональный оператор, обслуживающий города КМВ, обещает приобрести 38 единиц спецтехники, которые будут поддерживать чистоту.

«Обновление автопарка – важная часть работы по развитию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Она ведется в рамках президентского нацпроекта “Экологическое благополучие”», – пишет в соцсетях губернатор Владимир Владимиров.

Большую часть новых машин планируют отправить в Кисловодск, где старая техника уже не справляется. Это поможет контролировать ситуацию с отходами и вовремя вывозить мусор в пик туристического сезона.

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