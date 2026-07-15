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НовостиОбщество15 июля 2026 8:02

Ставропольского работодателя обязали выплатить сотрудникам более 10 млн рублей

Прокуратура Кисловодска добилась погашения задолженности по зарплате перед 45 работниками
Ева ТКАЧЕНКО
Ставропольского работодателя обязали выплатить сотрудникам более 10 млн рублей

Ставропольского работодателя обязали выплатить сотрудникам более 10 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд удовлетворил требования прокуратуры Кисловодска о взыскании задолженности по заработной плате с одной из строительных организаций. Работодатель должен выплатить сотрудникам более 10,5 млн рублей, а также компенсировать моральный вред.

Проверку провели после обращения работников предприятия. Надзорное ведомство установило, что с июня 2025 года по май 2026 года 45 сотрудников не получали заработную плату в установленный срок. Общая сумма долга превысила 10,5 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации морального вреда на общую сумму 450 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

«Суд, установив, что работодателем нарушены конституционные права сотрудников на труд и на его своевременную оплату, удовлетворил исковые требования в полном объеме», – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

«Исполнение судебного решения и фактическое восстановление трудовых прав граждан – на контроле прокуратуры», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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