Ставропольского работодателя обязали выплатить сотрудникам более 10 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд удовлетворил требования прокуратуры Кисловодска о взыскании задолженности по заработной плате с одной из строительных организаций. Работодатель должен выплатить сотрудникам более 10,5 млн рублей, а также компенсировать моральный вред.

Проверку провели после обращения работников предприятия. Надзорное ведомство установило, что с июня 2025 года по май 2026 года 45 сотрудников не получали заработную плату в установленный срок. Общая сумма долга превысила 10,5 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности и компенсации морального вреда на общую сумму 450 тысяч рублей. Суд требования удовлетворил в полном объеме.

«Суд, установив, что работодателем нарушены конституционные права сотрудников на труд и на его своевременную оплату, удовлетворил исковые требования в полном объеме», – сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

«Исполнение судебного решения и фактическое восстановление трудовых прав граждан – на контроле прокуратуры», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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