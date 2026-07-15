Режим повышенной готовности из-за непогоды ввели на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае с 14 июля действует режим повышенной готовности из-за угрозы опасных погодных явлений. Он будет действовать до особого распоряжения. Соответствующее постановление опубликовали на портале правовой информации.

Такое решение приняли для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. В ближайшие дни в крае ожидаются сильных дождей, ливней с грозами, градом и усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

Границами территории возможной чрезвычайной ситуации определен весь Ставропольский край. К предупреждению последствий непогоды привлекут силы и средства региональной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Муниципалитетам поручено информировать жителей о складывающейся обстановке и при необходимости обеспечить оповещение населения в районах, где возможны подтопления. Также организовано взаимодействие экстренных служб и органов власти для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды.

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