Правила охраны скалы «Замок коварства и любви» установили на Ставрополье. Фото: минприроды СК

На территории памятника природы краевого значения «Скала «Замок коварства и любви» ввели ограничения, которые должны сохранить уникальный ландшафт. Правительство Ставропольского края утвердило специальное положение об охране природного объекта.

Теперь на территории скалы запрещены выжигание травостоя, размещение отходов, строительство объектов, вырубка лесных насаждений и другие действия, которые могут повредить памятник природы.

«Скала “Замок коварства и любви” расположена в ущелье реки Аликоновка, в 3 километрах западнее города Кисловодска», – поделились в минприроды Ставропольского края.

Этот объект получил статус памятника природы еще в 1961 году – его охраняют из-за необычных форм рельефа и связанного с ними природного ландшафта. По задумке, новые правила помогут обеспечить сохранность одной из достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru