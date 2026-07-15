Пять нелегальных мигрантов со Ставрополья выдворили из России

Фото: УФССП по Ставропольскому краю

На Ставрополье сотрудники УФССП выдворили пятерых уроженцев Узбекистана за нарушение закона. Суд признал их виновными в нарушении миграционного законодательства. Помимо депортации иностранцам запретили возвращаться в Россию в течение пяти лет.

«На территории РФ мигранты, для которых не требуется виза в Россию, могут легально находиться 90 дней. Далее иностранные граждане должны выехать за пределы России и приехать повторно могут не сразу, а только через 90 дней», – пояснили в УФССП по Ставропольскому краю.

Иностранцы долгое время проживали на территории Ставрополья без регистрации, чем и нарушили режим пребывания на территории страны. Правоохранители выявили нелегалов в ходе плановых рейдов, после чего возбудили против них исполнительные производства. В итоге мигрантов депортировали из России.

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