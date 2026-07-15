В 2025 году на Ставрополье нашли 114 новых объектов культурного наследия Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае за год выявили 114 объектов культурного наследия, которые ранее не были включены в официальные реестры. Всего сейчас в регионе насчитывается 4 129 таких памятников.

За прошлый год реставрационные работы разного масштаба прошли на 95 объектах. Еще для 58 памятников подготовили проектно-сметную документацию. Итоги работы по сохранению памятников обсудили на заседании правительства Ставрополья.

Среди завершенных проектов – восстановление первого корпуса санатория имени Орджоникидзе в Кисловодске, который является памятником федерального значения, здания бывшей больницы духовной семинарии в Ставрополе и усадьбы врача-просветителя Ржаксинского в Пятигорске.

Также за счет средств краевого и муниципальных бюджетов отреставрировали памятники воинской славы в нескольких округах Ставрополья – Благодарненском, Буденновском, Красногвардейском, Курском, Георгиевском, а также в Железноводске. Всего на восстановление и содержание объектов направили почти 115 млн рублей.

Кроме того, в отношении 2 228 объектов культурного наследия оформили охранные обязательства собственников – это 91% от общего количества. В 2026 году эту работу планируют завершить, а также внести сведения о защитных зонах памятников в ЕГРН.

За сохранностью объектов следят специалисты профильного управления. В прошлом году они провели 521 контрольное мероприятие, вынесли 116 предостережений и выдали 253 предписания об устранении нарушений.

«Объекты культурного наследия – это живые свидетели истории, то, что объединяет наше прошлое и будущее. Важно сохранить их и передать следующим поколениям», – добавил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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