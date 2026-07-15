Ребенку выплатят 50 тысяч рублей после укуса собаки на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Изобильного на Ставрополье, который пострадал от нападения бездомной собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании 50 тысяч рублей в пользу ребенка.

Проверку провели после того, как в феврале 2026 года 12-летний мальчик получил укушенную рану голени в результате нападения животного. После происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«При этом уполномоченными органами и учреждениями не принято действенных мер по решению данной проблемы на территории Изобильненского округа», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском о компенсации морального вреда ребенку. Требования прокуратуры удовлетворили. Исполнение решения суда остается на контроле.

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