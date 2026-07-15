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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:09

Ребенку выплатят 50 тысяч рублей после укуса собаки на Ставрополье

Прокуратура добилась компенсации морального вреда для пострадавшего мальчика
Ева ТКАЧЕНКО
Ребенку выплатят 50 тысяч рублей после укуса собаки на Ставрополье

Ребенку выплатят 50 тысяч рублей после укуса собаки на Ставрополье

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Изобильного на Ставрополье, который пострадал от нападения бездомной собаки, выплатят компенсацию морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании 50 тысяч рублей в пользу ребенка.

Проверку провели после того, как в феврале 2026 года 12-летний мальчик получил укушенную рану голени в результате нападения животного. После происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

«При этом уполномоченными органами и учреждениями не принято действенных мер по решению данной проблемы на территории Изобильненского округа», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском о компенсации морального вреда ребенку. Требования прокуратуры удовлетворили. Исполнение решения суда остается на контроле.

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