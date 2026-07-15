Минимальный продуктовый набор на Ставрополье подорожал за месяц на 2,86% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость условного минимального набора продуктов питания на одного человека в Ставропольском крае в июне составила 8 290 рублей. За месяц показатель вырос на 2,86%.

Такие данные приводит Северо-Кавказстат. В состав минимального продуктового набора входят 33 основных продовольственных товара, а его стоимость используется для оценки уровня цен на продукты в разных регионах.

За месяц в целом по России такой набор подорожал сильнее – на 3,75%. При этом средняя стоимость по стране составила 8 107 рублей, что ниже показателя Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном округе набор оказался дешевле еще – 7 583 рубля.

Также специалисты подсчитали стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. На Ставрополье в июне она составила 26 495 рублей на человека в месяц. За месяц показатель вырос на 0,83%, а по сравнению с декабрем 2025 года – на 4,59%.

Для сравнения, по России стоимость такого набора составила 26 947 рублей. В него входят 83 позиции, включая продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

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