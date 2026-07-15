На Ставрополье инспектора налоговой осудили за взятку в 100 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему сотруднику налоговой инспекции, которого признали виновным в получении взятки. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно и штраф.

В результате оперативно-разыскных мероприятий следствие установило, что в ноябре 2025 года во время налоговой проверки ювелирного магазина в Железноводске сотрудник обнаружил нарушение – отсутствие контрольно-кассовой техники. За то, чтобы предпринимателя не привлекали к административной ответственности, инспектор потребовал передать ему через посредника 100 тысяч рублей.

Деньги передали в одном из магазинов Минеральных Вод. После этого по материалам оперативных мероприятий следственные органы возбудили уголовное дело.

«На основании переданных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами “а”, “б” части 5 статьи 290 УК РФ», – сообщили в УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком три года. Кроме того, ему назначили штраф 300 тысяч рублей, а полученные 100 тысяч рублей конфисковали в доход государства.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru