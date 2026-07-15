В Минеральных Водах завершают благоустройство территории Покровского собора

Фото: администрация Минераловодского округа

В Минеральных Водах приступили к третьему этапу благоустройства территории возле собора Покрова Пресвятой Богородицы. Работы по облагораживанию прилегающих к собору мест начались в 2024 году.

«Последовательно реализуем проекты, которые делают Минеральные Воды комфортными и привлекательными как для жителей, так и гостей округа. Территория возле Покровского собора – одно из знаковых мест города», – рассказал глава Минераловодского округа Максим Гаранжа.

Первый этап финансировали за счет курортного сбора. Второй и третий этапы оплачивается из средств туристического налога. В 2026 году планируют отремонтировать участок улицы Пятигорской (от улицы Кисловодской до здания ДОСААФ), а также территорию между собором и зданием ДОСААФ (от улицы Пятигорской до улицы Бибика).

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