Ставропольский вуз организует фестиваль агроинноваций в Египте

Фото: СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) представит российское образование на фестивале агроинноваций в Египте. Местную молодежь будут знакомить с российскими технологиями и привлекать ее к обучению в вузах Российской Федерации.

СтГАУ организовал фестиваль в Каире. Участниками мероприятия станут учащиеся школ и вузов Арабской Республики Египет. Весь проект реализуется в рамках гранта Россотрудничества. Его цель – продвижение российского образования и научных достижений в области цифрового сельского хозяйства.

Фестиваль проведут в четвертом квартале 2026 года. Ожидается, что в нем поучаствуют не менее 300 школьников-старшеклассников и бакалавров. Отборочный этап на мероприятие проведут в дистанционном формате.

Во втором, очном этапе фестиваля будут участвовать 80 человек. Для них проведут образовательные интенсивы, конкурс проектов, деловую игру для школьников и хакатоне [командное соревнование, в котором участники за ограниченное время создают работающий прототип продукта – Прим.] для студентов.

Студентам и школьникам во время образовательных интенсивов проведут мастер-классы по прогнозированию и анализу данных в сельском хозяйстве, основам агроробототехники, применению VR-технологий и биоинформатики. По итогам фестиваля участникам вручат сертификаты, а победители конкурсов получат дополнительные возможности для поступления в российские вузы

«Такие масштабные проекты позволяют не только демонстрировать зарубежной молодежи передовые российские технологии, но и выполнять ключевую стратегическую задачу – увеличивать контингент иностранных обучающихся. Фестиваль в Египте станет важным этапом этой работы, открывая новые потоки талантливых абитуриентов для наших аграрных программ. В перспективе именно эти выпускники станут надежными профессиональными партнерами: они будут внедрять российские технологии на местах и способствовать укреплению практического сотрудничества наших стран», – сказал ректор СтГАУ Владимир Ситников.