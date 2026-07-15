Ремонт стоматологической поликлиники планируют продолжить на Ставрополье. Фото: минздрав СК

На Ставрополье намерены продолжить капитальный ремонт стоматологической поликлиники краевого центра специализированных видов медицинской помощи №1. Вопрос о дополнительном обновлении помещений поступил от пациентов через систему обратной связи.

Часть кабинетов в поликлинике уже привели в порядок в 2024 году. Тогда специалисты отремонтировали лечебные кабинеты на втором этаже, зал ожидания, помещения для стерильной обработки инструментов, а также заменили окна и двери.

При этом часть работ в проект не вошла. В частности, пациенты обратили внимание на необходимость ремонта других помещений, включая санузлы.

«При формировании проекта бюджета края на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов будет отражена потребность в выделении финансовых средств на проведение капремонта помещений стоматологической поликлиники, которые не вошли в проект», – сообщили в региональном минздраве.

Сейчас вопрос находится на этапе планирования финансирования.

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