На Ставрополье за сутки произошло 25 пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Ставропольском крае зарегистрировали 25 пожаров. Большая часть возгораний произошла на открытых территориях.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, из общего числа происшествий 22 пожара были связаны с возгораниями на открытой местности. Еще три случая относятся к техногенным пожарам.

Кроме того, спасатели привлекались к ликвидации последствий одного из двух зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах края за сутки происшествий не зафиксировали. Чрезвычайных ситуаций также не произошло.

Напомним, ранее на Ставрополье объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности. В северной части региона прогнозировалась чрезвычайная пожароопасность (пятый класс). В восточных районах и юго-западной части края установилась высокая пожароопасность (четвертый класс).

Специалисты МЧС напоминают жителям Ставрополья о необходимости соблюдать правила безопасности при обращении с огнем и быть осторожными в условиях высокой пожароопасности.

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