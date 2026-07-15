Урожай зерна на Ставрополье приблизился к четырем млн тонн. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

На Ставрополье уже собрали 3,7 млн тонн зерновых культур. По темпам уборки регион может в ближайшее время преодолеть отметку в четыре млн тонн.

О ходе уборочной кампании сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, одними из первых завершать работы начали аграрии Арзгирского и Левокумского округов – там убрано почти 80% запланированных площадей.

Особенно высокие результаты показывают сельхозпроизводители Арзгирского округа. Район вошел в пятерку лидеров по урожайности зерна. Сейчас здесь собирают в среднем 44 центнера с гектара, что примерно на треть больше показателя прошлого года.

Уборочная кампания в регионе продолжается. Окончательные показатели урожая будут формироваться по мере завершения работ на полях.

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