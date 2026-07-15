В Шпаковском округе Ставрополья отменили режим ЧС после пожара в Вязниках Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Шпаковском округе Ставрополья отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал после пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники. Решение приняли после устранения обстоятельств, ставших причиной введения особого режима.

Режим ЧС муниципального звена ввели 13 июля после атаки беспилотников на промышленную зону хутора Вязники. В результате произошел пожар, для ликвидации которого привлекли силы экстренных служб.

Возгорание удалось локализовать в тот же день. Пожарные подразделения продолжили проливку территории и работу по устранению оставшихся очагов. В результате происшествия один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

После ликвидации последствий специалисты также проверили состояние окружающей среды. Сотрудники Ставропольского центра государственного экологического мониторинга взяли пробы воздуха, чтобы оценить возможное влияние пожара. По итогам исследований превышений допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили.

Администрация Шпаковского муниципального округа 15 июля подписала постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации. Сейчас ограничения, связанные с режимом ЧС, на территории округа больше не действуют.

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