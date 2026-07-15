Беспилотную опасность второй раз за сутки объявили на Ставрополье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае 15 июля второй раз за сутки ввели режим беспилотной опасности. Ранее особый режим действовал девять часов – с 7:50 до 16:39. О повторной угрозе атаки БПЛА губернатор региона Владимир Владимиров сообщил в 17:17.

«Укройтесь в комнате с несущими стенами или в помещении без окон. Будьте бдительны», – предупредили в РСЧС Ставрополья.

Во время действия режима беспилотной опасности возможно замедления в работе мобильного интернета и перебои в телевещании. При возникновении ЧП местные жители могут обратиться за помощью по единому номеру экстренных служб 112.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru