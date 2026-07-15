Жители Ставрополья присоединились к Всероссийской экологической акции

В прошлом году на Ставрополье в субботниках приняли участие более 15 тысяч человек. Фото: минприроды СК

На Ставрополье в рамках Всероссийской акции «Вода России» после прохождения паводков проводится уборка берегов рек от нанесенного мусора. Cерия субботников прошла в Арзгирском, Предгорном и Изобильненском округах. Акция помогает приводить в порядок прибрежные территории. В прошлом году на Ставрополье в субботниках приняли участие более 15 тысяч человек.

В станице Рождественской Изобильненского округа провели эко-акцию на реке Чибрик – популярном у жителей месте отдыха.

В экологических мероприятиях на реке Этока в Предгорном округе приняли участие все населенные пункты, рядом с которыми она протекает. Одна из последних акций прошла в поселке Пятигорском. Жители станицы Бекешевской провели несколько субботников на берегах реки Кума.

В Арзгирском округе экоактивисты дважды выходили на берег балки Чограй, очистив от мусора 7 км береговой линии.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья, акция «Вода России» проводится с 17 апреля и продлится до первых заморозков.

«Если возникнет необходимость, на особенно пострадавших от паводковых вод реках проведем повторные уборки», – говорится в сообщении.

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