На Ставрополье на четверть снизился ввод жилья в первом полугодии этого года

Больше всего жилья ввели в Ставрополе Фото: Алексей ИВАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года на Ставрополье построили 935,3 тысячи «квадратов» жилья. Это заметно меньше, чем в прошлом году – объёмы упали в 1,4 раза, что является значительным снижением показателей. Об этом говорится в отчёте Северо-Кавказстата.

Большая часть нового жилья – это частные дома от индивидуальных застройщиков (585,6 тысячи квадратных метров), их показатели тоже снизились аналогичным образом.

Больше всего жилья ввели в Ставрополе, а также в Шпаковском и Предгорном округах. Однако не везде дела идут плохо: настоящий строительный бум наблюдается в Минеральных Водах (+40,3%), Невинномысске (+32,2%) и Пятигорске (+21,9%).

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году на Ставрополье выявили 114 новых объектов культурного наследия. В крае продолжают восстанавливать памятники истории и архитектуры.

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