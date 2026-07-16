В Чечне ввели особый противопожарный режим

Решение принято в связи с жаркой погодой и участившимися случаями пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне установившейся жаркой погоды и участившихся возгораний сухой травы власти Чечни ввели в республике особый противопожарный режим. Как сообщили в ГУ МЧС, решение вступило в силу накануне, 15 июля.

Теперь нарушителей требований безопасности ждут серьёзные последствия: штрафы варьируются от 20 тысяч до 800 тысяч рублей, причём предупреждать перед их выписыванием не будут. В зависимости от тяжести последствий может быть применена и уголовная ответственность.

Для предотвращения новых ЧП в регионе действует строгий запрет на разведение огня. Под него попали костры в лесах, пал травы и сжигание мусора во дворах, а также любые пожароопасные сельхозработы.

Ситуация, по данным МЧС республики, остаётся напряжённой: только с начала года в Чечне произошло 434 пожара, унёсших жизни 10 человек. При этом спасателям удалось вывести из огня 60 человек.

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