Гречку премиум-класса для детского питания растят в Предгорье на Ставрополье

Собранный урожай после первичной очистки отправляют на переработку, в том числе для производства детского питания. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном округе аграрии рассчитывают на богатый урожай гречихи в текущем году, причем ожидания касаются как количества собранного зерна, так и его качественных характеристик. По информации от администрации округа, выращенное зерно направляется на нужды пищевой промышленности, включая изготовление детского питания.

Ставропольские производители стабильно показывают высокие результаты по различным направлениям аграрной деятельности, и во многом благодаря государственной поддержке. Так, на 2026 год предусмотрено финансирование отрасли из федерального и краевого бюджетов в размере около 4,9 миллиарда рублей в рамках региональной программы развития сельского хозяйства.

В нынешнем сезоне посевы гречихи в Предгорном округе занимают территорию порядка трехсот гектаров с планами дальнейшего расширения площадей. Для посева применяются преимущественно высокоурожайные сорта культуры, а современные технологии умного земледелия помогают эффективно ухаживать за растениями.

После сбора урожая проводится первичная очистка зерна, после чего оно поступает на перерабатывающие предприятия для изготовления различных продуктов, в том числе детского питания премиум-класса. Отказ от использования химических препаратов защиты растений позволяет получать экологически чистое сырье высшего качества.

Благоприятные погодные условия и достаточный уровень влаги в почве создают хорошие предпосылки для получения обильного урожая гречихи превосходного качества.

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